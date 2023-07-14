СМИ: сирийские войска нанесли удары по базам бандформирований в Идлибе

Газета Al Watan отметила, что такая реакция последовала в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации

БЕЙРУТ, 14 июля. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии атаковала в пятницу позиции бандформирований на севере провинции Идлиб. Как сообщила газета Al Watan, удары были нанесены в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации.

В результате уничтожены командные пункты и тыловые базы противника в горной местности Джебель-эз-Завия, которая служит форпостом для экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Боевики понесли потери убитыми и ранеными.

По информации издания, ранее бандформирования обстреляли из минометов населенные пункты Урум-эс-Сугра и Шейх-Али к западу от Алеппо, находящиеся под защитой правительственных сил.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" заметно возросла с начала 2023 года. По сведениям телеканала Al Hadath, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Значительная часть Идлиба остается под контролем незаконных вооруженных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.