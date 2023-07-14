Куратор дипломатии КНР считает, что отношения с Японией находятся на критической стадии

Ван И заявил, что позиционирование Японией Китая как "крупнейшего стратегического вызова" и раздувание так называемой китайской угрозы серьезно противоречит консенсусу Пекина и Токио о партнерстве и сотрудничестве

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Отношения Пекина и Токио находятся на том этапе, где нужно решить - "от чего отказаться и чему следовать дальше". Об этом в пятницу заявил руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И на встрече в Джакарте с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси.

"Нынешние китайско-японские отношения находятся на критической стадии, когда нужно решить, от чего отказаться и чему следовать дальше, где без движения вперед будет откат [отношений] обратно", - цитирует Ван И Центральное телевидение Китая.

Он добавил, что позиционирование Японией Китая как "крупнейшего стратегического вызова" и раздувание так называемой китайской угрозы серьезно противоречит важному консенсусу Пекина и Токио о партнерстве и сотрудничестве.

Ван И выразил надежду, что Япония будет воспринимать КНР "объективно и рационально". "Китай открыт для поддержания контактов на всех уровнях, торгово-экономического взаимодействия, а также гуманитарных обменов", - отметил Ван И.

11 апреля МИД Японии опубликовал "Синюю книгу" по дипломатии. В ней говорится, что Токио считает внешнюю политику и военную активность КНР самым большим стратегическим вызовом международному порядку в настоящее время.