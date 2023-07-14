Глава МИД Индии обсудил с Блинкеном и Боррелем ситуацию на Украине и в Мьянме

По словам Субраманьяма Джайшанкара, на встрече также затронули итоги недавнего визита главы индийского правительства Нарендры Моди в Вашингтон

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте в пятницу провел двусторонние встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, с которыми он обсудил конфликт на Украине и ситуацию в Мьянме. Об этом индийский министр сообщил в Twitter.

По словам Джайшанкара, кроме Украины и Мьянмы, на встрече с Блинкеном речь шла об итогах недавнего визита главы индийского правительства Нарендры Моди в Вашингтон. Также они затронули вопросы, касающиеся Индо-Тихоокеанского региона. Говоря о встрече с Боррелем, Джайшанкар отметил, что с ним "подробно обсуждались украинский конфликт и Мьянма".

Выступая ранее на министерской встрече в Джакарте, глава МИД Индии заявил, что Нью-Дели продолжит поддерживать дипломатические усилия для решения конфликтов. Что касается ситуации в Мьянме, то, по словам Джайшанкара, "Индия примет во внимание точку зрения АСЕАН по ситуации в этой стране и будет обеспечивать стабильность и безопасность в своих приграничных районах".

В четверг главы МИД АСЕАН не смогли прийти к согласию по совместному коммюнике по текущей ситуации в Мьянме. Публикация документа, которая должна была состояться в среду, была отложена, поскольку министр иностранных дел председательствующей в АСЕАН Индонезии Ретно Марсуди отказался официально признать результаты дипломатических усилий Таиланда по налаживанию контактов с Государственным административным советом Мьянмы.

Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай сообщил своим коллегам по АСЕАН, что во время его недавнего визита в Мьянму он встретился с бывшим госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. По его словам, она поддерживает идею начала диалога без предварительных условий, чтобы найти мирное урегулирование гражданского конфликта.

Кризис в Мьянме и реализация мирного плана "Консенсус из пяти пунктов" стали главными темами встречи министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходит в Джакарте 11-14 июля.