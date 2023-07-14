"Опасна для мейнстрима": почему ультраправые набирают популярность в Германии

Ультраправые в Германии уверенно укрепляют позиции. "Альтернатива для Германии" уже опережает, по опросам, партию канцлера Олафа Шольца СДПГ и даже продвинула своих кандидатов на руководящие должности в территориальных единицах двух земель. Партия по многим вопросам представляет непопулярное среди политической элиты Германии мнение. Почему АдГ становится популярной и чем она опасна для ведущих политических партий — в материале ТАСС

Ультраправые набирают популярность

В Германии продолжает неуклонно расти рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". В последнее время все чаще СМИ сообщают о достижении политической силой максимальных показателей.

Согласно опросу исследовательского центра INSA для Bild am Sonntag от 3 июня, и АдГ, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) пользуются поддержкой 19% граждан. За блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) выступают 27% избирателей. Партнеров социал-демократов по правящей коалиции "Зеленых" и свободных демократов (СвДП) поддерживают 13 и 9% соответственно. Уровень поддержки Левой партии тем временем составляет 5%. АдГ демонстрирует такие показатели впервые за всю историю проведения INSA социологических опросов.

Сравнявшуюся популярность АдГ и СДПГ (18%) подтвердил и ежемесячный опрос ARD-DeutschlandTrend.

Еще более важным событием для АдГ стало избрание ее представителя Роберта Зессельмана ландратом (главой округа) Зоннеберга в Тюрингии, а также члена партии Ханнеса Лота — бургомистром города Рагун-Йесниц в Саксонии-Анхальт. До этого представители АдГ не поднимались настолько высоко.

Популярность партии растет на фоне снижения рейтингов правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП. Согласно результатам очередного исследования INSA, проведенного по заказу Bild am Sonntag, семь из десяти немцев недовольны работой правительства. Удовлетворены ей всего 23% опрошенных. Институт называет это самым низким показателем за все время работы коалиции.

Работой "светофора" недоволен каждый второй сторонник партии СДПГ. Доля отрицательно оценивающих работу кабмина сторонников СвДП соответствует общей доле "недовольных" по стране — 70%. Больше всего неудовлетворенных деятельностью правительства среди сторонников "Зеленых" (56%).

Причем показатели уровня недовольства уже были весьма высокими и в прошлом году. В ноябре опрос, проведенный социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv, показал, что тем, как правительство пытается преодолеть существующие кризисы, недовольны 73% немцев.

В это же время и начали расти рейтинги АдГ. Если в начале 2022 года INSA оценивал популярность партии в 10–11%, то в июле у нее начался стабильный рост рейтинга. Уже в сентябре у АдГ было 15% поддержки. Примерно до мая текущего года она балансировала на уровне 15–16%, а затем резко ускорила рост популярности. Последние данные INSA указывают, что она не просто сравнялась с СДПГ, но даже обгоняет ее, показывая результат 20,5% против 19%.

Радикальные взгляды

"Альтернатива для Германии" — самая молодая политическая сила в стране. Она была создана в феврале 2013 года. Ее политическая повестка в корне отличается от основных партий.

В частности, АдГ призывает к выходу ФРГ из Евросоюза и созданию новой европейской экономической группы интересов.

Партия выступает за ужесточение политики в сфере миграции, отказ от следования "зеленому" курсу, а также за принципиально иной формат отношений с Россией. В частности, АдГ призывала отменить санкции против России. В тексте фракции партии в Бундестаге во главе с Тино Хрупаллой и Алис Вайдель указывалось, что рестрикции наносят вред самой Германии. Хрупалла отмечал, что нужно усилить дипломатические контакты, чтобы быть в состоянии "снова получать по выгодным ценам газ из России по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые, естественно, нужно отремонтировать".

К тому же именно правые в Германии выступили против запрета на въезд российских граждан в Шенгенскую зону.

"Партия опасна для мейнстрима немецкой политики тем, что за нее действительно готовы голосовать многие немецкие избиратели. В отличие от "Зеленых", СДПГ и ХДС, кандидаты от АдГ на выборах разных уровней в основном строят свою программу вокруг конкретных проблем того или иного региона, местности, в которых они проводят избирательные кампании. Они, как правило, не настолько идеологизированы, как многие другие партии, не витают в облаках, не говорят, что хотят решить проблемы изменения климата, мира во всем мире. Они ставят очень конкретные цели. Запрос на такую позицию у немецкого избирателя есть", — объяснил ТАСС научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Секреты популярности

По данным ARD-DeutschlandTrend, 65% респондентов назвали главной причиной поддержки правых проблемы миграционной политики. На втором месте с 47% — политика в области энергетики и изменения климата, 43% назвали экономическую политику. Кроме того, для избирателей важна социальная политика (29%), внешняя политика и политика безопасности (25%), а также цены и инфляция (23%).

Как отмечает Tagesspiegel, на руку АдГ играет ситуация на Украине и спровоцированные ей рост инфляции, цен на энергоносители, а также экономическая неопределенность.

К тому же тяжелым бременем на многие муниципалитеты ложится миграция, а АдГ получает выгоду от растущего числа иммигрантов, говорит исследователь экстремизма Штеффен Кайлитц, слова которого приводит Tagesspiegel.

Нерешенный миграционный кризис тянется еще с 2015–2016 годов. И хотя на первый взгляд может показаться, что острота вопроса спала, на самом деле это не так, сказал Артем Соколов.

"Проблема продолжает волновать общество в Германии не только с точки зрения националистических, ксенофобских настроений, но и с точки зрения включения в экономическую жизнь мигрантов как из стран Ближнего Востока, Северной Африки, так и с территории Украины. Здесь сохраняются многочисленные бюрократические препятствия. Таким образом, даже те мигранты, которые хотят интегрироваться в общество в Германии, остаются за бортом его экономической жизни, не могут найти нормальную работу. Все это создает негативный общественный фон", — объяснил эксперт.

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца, по словам Соколова, еще не проявило себя как способное к решительным действиям. Оно вынуждено долго согласовывать внутри себя важные решения, а в условиях, когда после февраля 2022 года кабмин действует в режиме активной антикризисной политики, говорить о том, что он может проводить быстрые эффективные меры, не приходится, отмечает Соколов.

Как полагают многие эксперты, главная причина роста популярности АдГ заключается в том, что это полноценная оппозиционная партия в ФРГ. Деятельность самих правых, как пишет Tagesspiegel со ссылкой на специалистов, имеет лишь частичное значение в вопросе о том, почему ее поддерживают.

Лидер партии ХДС Фридрих Мерц возложил ответственность за это на правительство и его "неадекватную работу". "Не оппозиция, а правительство несет ответственность за настроение в стране, и это правительство кормит АдГ", — заявил Мерц в интервью ZDF-heute-journal.

"Как никогда за последнее десятилетие вырос протестный электорат в Германии. Более чем две трети потенциальных избирателей АдГ — это люди, которые не являются сторонниками правых, но которым основные партии настолько опротивели, что они впервые за десятилетия готовы голосовать за политическую силу, которая считается внесистемной", — сказал ТАСС научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Могут ли запретить партию

Германский институт по правам человека утверждает, что существуют "все необходимые условия", чтобы запретить партию АдГ. В институте заявили, что партия активно и планомерно реализует "расистские и правоэкстремистские цели".

С позиции института, партия пытается ликвидировать гарантии, закрепленные в статье 1 основного закона, согласно которым "человеческое достоинство неприкосновенно". "Их уважение и защита — обязанность всей государственной власти", — гласит закон.

Согласно анализу института с заголовком "Почему АдГ может быть запрещена, рекомендации государству и политике", для защиты неотъемлемых основ прав человека и, следовательно, базового свободного демократического порядка очень важно осознавать опасность, исходящую от АдГ.

Эксперты объяснили ТАСС, что вероятность закрытия партии действительно существует, но при этом политические силы Германии осознают опасность подобного решения и будут стараться действовать осторожно.

"Сейчас, когда рейтинги АдГ превышают рейтинги правящей партии СДПГ, подобные решения будут неоднозначно восприняты в немецком обществе и свидетельствовать о желании немецкого правительства свести счеты с опасной оппозицией. Думаю, полного запрета партии в ближайшее время мы не увидим, если не случится чего-то чрезвычайного. АдГ действует очень осторожно, у них есть опытные адвокаты, юристы, которые консультируют политиков из этой партии", — отмечает Артем Соколов.

Запрет партии, за которую готова голосовать значительная часть населения, может привести к тому, что все ее деятели уйдут в подполье, выйдут из-под контроля парламентской системы, еще больше радикализируются, а избиратели после такой пощечины будут еще больше отвергать этаблированные партии, говорит Александр Рар.

"Поэтому запрет партии возможен, но делать это достаточно опасно и юридически сложно. Если бы партия была маленькой, ее бы запретили уже давно, а запрет такой партии, которая уже скоро станет народной, приведет к политическому кризису в Германии", — констатировал эксперт.

Лидия Мисник