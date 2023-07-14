Медведчук: украинский миф о евроинтеграции не имеет никакого экономического обоснования

Он является плодом тотальной пропаганды, добавил бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Распространенный на Украине миф о европейской интеграции лишен всякого экономического обоснования и является плодом тотальной пропаганды. Об этом заявил украинский политик, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Украинский миф о европейской интеграции не имеет никакого экономического обоснования. Тотальная пропаганда внушила украинцам, что членство в ЕС и НАТО никак не меньше, чем рай на земле, да только заставь дурака богу молиться, он весь лоб расшибет. Любая интеграция должна быть в разумных пределах и обязательно приносить пользу стране. Иначе это не интеграция, а колонизация", - написал он в своей статье, опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина".

По словам Медведчука, сегодня украинцы платят непомерно большую цену за выбор своего руководства. "Потеря ресурсного и производственного потенциала - общая стоимость залежей полезных ископаемых на неподконтрольных территориях Украины достигает, по разным оценкам, от $12,4 трлн до $14,8 трлн. И все это можно было не терять, если бы были выполнены Минские соглашения, а Украина не пыталась бы пролезть в НАТО любыми способами", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что Украина потеряла не только ресурсы, но и огромный трудовой потенциал. "По данным ООН, [по] официальным данным отдельных государств, в России, Европе и других странах, а также с учетом населения неподконтрольных территорий за пределами Украины находится до 18 млн человек. То есть Украина уже заплатила за свою недальновидную политику фактически половиной населения страны. Никакая интеграция ни с кем и никогда не восполнит таких потерь", - заявил он.

Политик также задался вопросом, почему международные финансовые организации под руководством МВФ не видят экономического разрушения Украины, дают ей в долг, ставят в пример. По мнению Медведчука, на Западе "просто так задумано" - ему не нужна сильная Украина, а "нужна слабая Россия". "И именно этим и обусловлена его [Запада] экономическая политика. То есть все эти вложения не в развитие Украины, а в развал России. А если не выйдет, то Запад не в накладе - разденет тогда Украину, как липку", - подчеркнул Медведчук.

Более того, обратил внимание политик, западные союзники Украины нанесли ее экономике значительно больший экономический урон, продлив ограничения Еврокомиссии и стран - соседей по Евросоюзу на импорт украинской аграрной продукции. "Украину принуждают заимствовать, а не зарабатывать, сажают на финансовую иглу", - отметил он. Медведчук также считает, что, поставляя Украине оружие, западные страны преследуют цель "расчистить территории этого государства от нежелательного, на их взгляд, лишнего населения".