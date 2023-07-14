Сестра Ким Чен Ына заявила, что попытка "тронуть КНДР дорого обойдется" США

Ким Ё Чжон назвала бесперспективной политику Вашингтона по конфронтации с Пхеньяном

СЕУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Американская политика по конфронтации с КНДР бесперспективна, попытка "тронуть" народную республику "дорого обойдется" Вашингтону. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ее слова в пятницу привело южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Пока США не откажутся от безрассудной конфронтации и провокаций, ситуация все больше будет развиваться в невыгодном для США направлении. Попытка тронуть нас очень дорого обойдется для США", - сказала сестра Ким Чен Ына. Она добавила, что США ждут "очень неприятные вещи". По ее словам, КНДР продолжит укреплять средства сдерживания, пока США не откажутся от враждебной политики.

Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон также заявила, что никто не имеет права критиковать КНДР за пуск межконтинентальной баллистической ракеты, который является реализацией права государства на самооборону.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwaseong-18. В четверг постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном этому вопросу. Он также заявил, что испытания ракет - это применение народной республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН.