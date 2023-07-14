АСЕАН выступила за прекращение огня и мирное урегулирование ситуации на Украине

Главы МИД АСЕАН также подчеркнули важность "уважения суверенитета, политической независимости и территориальной целостности"

ДЖАКАРТА, 14 июля. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступает за немедленное прекращение огня и начало диалога с целью мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике прошедшего на этой неделе в Джакарте 56-го совещания глав МИД АСЕАН, которое в пятницу распространил МИД Таиланда.

"Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного вовлечения в реальный диалог, направленный на мирное урегулирование ситуации", - указано в заявлении. В разрезе положения дел на Украине главы МИД АСЕАН также подчеркнули важность "уважения суверенитета, политической независимости и территориальной целостности", призвав к соблюдению Устава ООН и международного права. Главы внешнеполитических ведомств ассоциации также призвали к осуществлению беспрепятственного доступа к оказанию гуманитарной помощи тем, кто нуждается в ней на территории Украины.