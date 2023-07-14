Канцлер ФРГ подтвердил, что стремится поддерживать контакты с Путиным

При этом, по словам Олафа Шольца, пока "ничего не запланировано"

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

"Конечно, когда-нибудь я снова смогу с ним поговорить. Но ничего не запланировано", - сказал Шольц в пятницу на летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос, действительно ли он больше не хочет разговаривать с российским лидером.

Ранее и сам канцлер, и представители его пресс-службы подчеркивали, что двусторонние контакты с Москвой нужны, в Берлине хотят их продолжать. Одновременно с этим в ФРГ указывали на "серьезные различия во мнениях" по Украине, которые проявляются в ходе таких бесед. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в июне сообщил ТАСС, что телефонный разговор президента РФ с канцлером ФРГ пока не стоит в графике.

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.