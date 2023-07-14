Главы МИД АСЕАН выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море

Министры также призвали к ответственному выполнению положений Декларации о правилах поведения сторон в ЮКМ

ДЖАКАРТА, 14 июля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам 56-го совещания министров иностранных дел АСЕАН в Джакарте, которое в пятницу распространил МИД Таиланда.

"Мы подтверждаем важность поддержания и укрепления мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Южно-Китайском море", - отмечается в коммюнике. Министры также подчеркнули необходимость принятия мер по укреплению доверия между сторонами в ЮКМ и подтвердили важность соблюдения норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Главы внешнеполитических ведомств стран ассоциации призвали к ответственному выполнению всех положений подписанной в 2002 году АСЕАН и Китаем Декларации о правилах поведения сторон в ЮКМ, а также к скорейшему принятию эффективного и предметного кодекса о правилах поведения сторон.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.