Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе

Президент Турции также сообщил о наличии общих позиций по зерновой сделке с российским лидером

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в республику в августе, а также о том, что у них общие позиции по зерновой сделке.

"Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина", - сказал он в пятницу журналистам в Стамбуле. "И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре", - отметил Эрдоган. Трансляцию вел телеканал A Haber.

"Надеюсь, таким образом и благодаря общим позициям с Путиным мы внесем вклад в решение проблем наименее развитых, бедных африканских стран", - добавил Эрдоган.

Как заявил 10 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сроки возможного визита президента РФ в Турцию пока неизвестны.