Нетаньяху назвал позорным решение Швеции разрешить сожжение свитка Торы

Оно наносит ущерб святыне еврейского народа, добавил премьер-министр Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил и назвал позорным решение властей Швеции разрешить сожжение свитка Торы у посольства еврейского государства в Стокгольме.

"Я решительно осуждаю решение властей Швеции разрешить сожжение свитка Торы перед посольством Израиля. Государство Израиль категорически негативно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святыне еврейского народа", - написал Нетаньяху в пятницу на своей странице в Twitter. "К священным книгам всех религий следует относиться с уважением", - добавил он.

По информации газеты The Jerusalem Post, власти Швеции дали разрешение на публичное сожжение священных еврейских и христианских текстов, которое должно состояться возле посольства Израиля в Стокгольме 15 июля.

Решение шведских властей осудил ранее в пятницу президент Израиля Ицхак Герцог. Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн призвал Швецию предотвратить сожжение свитка Торы.