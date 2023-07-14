АСЕАН заявила об ориентации на свой мирный план при урегулировании кризиса в Мьянме

Он состоит из пяти пунктов

ДЖАКАРТА, 14 июля. /ТАСС/. Реализация мирного плана "Консенсус из пяти пунктов" является главным ориентиром стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для урегулирования политического кризиса в Мьянме. Об этом говорится в совместном коммюнике прошедшего на этой неделе в Джакарте 56-го совещания глав МИД АСЕАН, которое в пятницу распространил МИД Таиланда.

"Мы обсудили события в Мьянме и подтвердили нашу единую позицию о том, что Консенсус из пяти пунктов остается нашим главным ориентиром для урегулирования политического кризиса в Мьянме", - следует из документа.

"Мы решительно осудили продолжающиеся акты насилия, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и разрушение гражданских объектов, и настоятельно призвали все вовлеченные стороны предпринять конкретные действия, чтобы немедленно прекратить неизбирательное насилие, осудить любую эскалацию и создать благоприятные условия для доставки гуманитарной помощи и инклюзивного национального диалога", - говорится в заявлении.

План "Консенсус из пяти пунктов" был принят на внеочередном саммите АСЕАН в Джакарте в апреле 2021 года. Документ призывает все вовлеченные во внутриполитический конфликт в Мьянме стороны проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия путем мирного диалога в интересах самой Мьянмы, ради сохранения мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

После прихода военных к власти в стране разгорелся гражданский конфликт с участием вооруженных этнических групп, выступающих против смещения гражданского правительства. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме погибли более 3,7 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.