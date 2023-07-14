Кличко обвинил центральную власть в попытке дискредитировать руководство Киева

Мэр города считает эти претензии необоснованными

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что заявление Мининфраструктуры об аварийном состоянии двух мостов в укранской столице является очередной попыткой дискредитировать городские власти.

"Центральная власть продолжает искать поводы для манипуляций и дискредитации руководства столицы. За неделю государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная решением Совета национальной безопасности и обороны, решила собрать информацию о состоянии 28 000 мостов по всей Украине! На данный момент комиссия получила данные о почти 22 500 искусственных сооружениях. В публичной плоскости претензии звучат только к Киеву", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Мэр считает эти претензии необоснованными. По его словам, за состояние моста Патона столичные власти не отвечают, поскольку два года назад работы по ремонту конструкции были включены в программу "Большая стройка", которой занимается правительство страны. Финансирование же реконструкции моста Метро Европейский банк реконструкции и развития, с которым были договоренности, приостановил в феврале 2022 года.

Ранее в пятницу глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил, что около 10% мостов на Украине находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве.

Кличко неоднократно заявлял о необъективности центральной власти и попытках дискредитировать руководство столицы. В течение последнего года власти Украины обвиняли мэра Киева в проблемах с электричеством и отоплением, недостаточном количестве общественных пунктов обогрева, в неудовлетворительной работе убежищ в столице. Сам Кличко считает, что за давлением на него стоит желание команды президента Владимира Зеленского скомпрометировать его как потенциального конкурента на будущих выборах главы государства.