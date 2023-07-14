Сербия приостановила экспорт оружия для обеспечения своей безопасности

Министр обороны республики Милош Вучевич заявил, что его страна постоянно должна заботиться о суверенитете, целостности и независимой политике

БЕЛГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Власти Сербии приняли решение о приостановке экспорта оружия и военной техники с целью обеспечения национальной безопасности после указания президента Александара Вучича. Об этом в пятницу заявил министр обороны республики Милош Вучевич в эфире телеканала Informer TV.

"Сербия постоянно должна заботиться о своем суверенитете, целостности и независимой политике. В этом нет ничего нового, это реакция на то, что происходит в последнее время в мире и прежде всего у нас в регионе. В этой связи президент как верховный главнокомандующий в соответствии с конституцией предложил, а министерство обороны подготовило акт, и правительство на вчерашнем заседании приняло его. В соответствии с решением, в течение предстоящих 30 дней не будет экспорта вооружений и военной техники из Сербии", - подчеркнул глава оборонного ведомства, добавив, что действие запрета может быть продлено.

"Приоритет в обеспечении сейчас имеют Вооруженные силы Сербии и министерство обороны. Производство на фабриках [вооружений] останавливаться не будет", - отметил Вучевич.

Александар Вучич ранее подчеркивал, что запрет обоснован тем, что "жизненные национальные интересы Сербии в данный момент находятся под угрозой крайней степени и нужно быть готовым ко всему на случай агрессии против нашей страны".

Сербский лидер также допускал, что сербские боеприпасы и оружие, несмотря на запрет в контрактах на передачу третьим странам, могут попадать в зону конфликта. Но при этом подчеркивал, что "Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину".

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.