Эксперты СНГ согласовали договор о Международной организации по русскому языку

Как отметили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от некоторых государств

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Экспертная группа из представителей стран Содружества Независимых Государств в целом согласовала проекты договора об учреждении Международной организации по русскому языку и ее устава. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты договора об учреждении Международной организации по русскому языку и ее устава. Оставшиеся вопросы будут согласованы на дополнительном заседании экспертной группы в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В заседании, состоявшемся 13-14 июля в штаб-квартире Содружества, приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.

Первое заседание экспертной группы по разработке учредительных документов Международной организации по поддержке и продвижению русского языка состоялось 15 марта.

Лидеры стран Содружества на состоявшемся в Астане в октябре 2022 года саммите поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию, в рамках которой Исполком СНГ запросил предложения. К настоящему времени от России и Казахстана поступили проекты договора о создании организации и ее устава. Также в исполком поступили предложения от Армении для разработки положения о функциональной деятельности организации. Данные проекты документов и предложения рассмотрены на заседании экспертной группы.