Эрдоган заявил, что Турция ждет от ЕС ответа по вопросу о либерализации визового режима

По словам турецкого президента, страну "52 года заставляют ждать у дверей"

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что ждет от Евросоюза ответа по поводу перехода к безвизовому режиму для Турции и оживления переговоров о вступлении.

"Сейчас мы ждем поступления ответа от Евросоюза. В Вильнюсе [на полях саммита НАТО] мы подробно обсуждали и обсуждаем эти вопросы с лидерами всех стран - членов ЕС. Мы провели эти встречи со всеми ними и сказали, что хотим, чтобы были сделаны позитивные шаги в сторону Турции, которую 52 года заставляют ждать у дверей", - сказал он в пятницу журналистам в Стамбуле, отвечая на вопрос о перспективах визовой либерализации и возобновления евроинтеграции. Трансляцию вел телеканал A Haber.

Власти Турции ранее заявляли, что основным условием для одобрения заявки Швеции в НАТО, которую она подала в мае 2022 года, должно стать выполнение обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Однако перед вылетом на саммит НАТО турецкий лидер заявил, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства в Евросоюзе Анкары.

По итогам контактов Эрдогана с европейскими лидерами и руководством ЕС были достигнуты некоторые договоренности об активизации процесса евроинтеграции Турции. В частности, в числе первоочередных целей Турции в этом вопросе - отмена виз и сотрудничество в рамках Таможенного союза ЕС.