Прокуратура попросила ареста наместника Киево-Печерской лавры до 1 сентября

При этом, как сообщило издание "Страна", должна быть возможность внесения залога в размере $1,64 млн

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура просит суд отправить наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что с большой вероятностью его арестуют. "Мне сказали, что на 99% меня сегодня закроют якобы за то, что я общался со свидетелями по моему делу, но я с уверенностью могу сказать: я не общался с теми людьми, с которыми мне запретил суд", - приводит издание его слова.

В конце марта власти разорвали с канонической УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила наместнику лавры обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней, которая несколько раз продлевалась.

30 июня Соломенский районный суд Киева в очередной раз продлил эту меру пресечения на два месяца. Сам наместник лавры сообщал, что получал от правоохранителей предложение закрыть дела при условии, что он больше не будет выступать против раскольнической Православной церкви Украины и ее главы Епифания. 13 июля СБУ обвинила наместника лавры в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и в оправдании действий РФ, а также ходатайствовала об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, назвал действия спецслужбы необоснованными, поскольку Павел добросовестно выполняет свои процессуальные обязанности, вовремя являясь на допросы и другие следственные мероприятия.