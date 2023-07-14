Главы МИД АСЕАН призвали к продолжению диалога по ядерной проблеме КНДР

Министры выразили обеспокоенность испытаниями Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты

ДЖАКАРТА, 14 июля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали все заинтересованные стороны продолжить мирный диалог по урегулированию ядерной проблемы КНДР и достижению безъядерного статуса Корейского полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 56-го совещания министров иностранных дел АСЕАН в Джакарте, которое в пятницу распространил МИД Таиланда.

Министры выразили обеспокоенность недавними испытаниями КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, указав, что такие действия провоцируют "нарастание напряженности на Корейском полуострове, угрожают миру и стабильности в регионе".

"Мы призываем все заинтересованные стороны возобновить диалог по достижению прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове", - отмечается в заявлении. Министры подтвердили приверженность полному выполнению всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и отметили международные усилия, направленные "на достижение мирным путем полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова".

"Мы подтверждаем нашу готовность играть конструктивную роль, в том числе за счет использования управляемых АСЕАН механизмов, таких как Региональный форум АСЕАН по безопасности, с целью создания благоприятной атмосферы для мирного диалога между заинтересованными сторонами", - подчеркивается в заявлении глав МИД.

АСЕАН была основана в 1967 году и к настоящему времени объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.