Мезенцев призвал развивать межкультурные связи Белоруссии и РФ не только на уровне столиц

Государственный секретарь Союзного государства заявил, что фундаментом для этого является единство позиций национальных лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина

ВИТЕБСК, 14 июля. /ТАСС/. Российско-белорусские связи в сфере культуры должны развиваться не только на уровне столиц двух государств. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Важно, чтобы это было не только на уровне Москвы и Минска. Чтобы это было на уровне районных, областных центров, городов-побратимов. Чтобы мы в том числе поддерживали нашу духовную и православную традицию, потому что мы совершенно точно многократно говорили, что уважение к другим религиям и конфессиям в нашей крови, в наших сердцах", - сказал он в ходе проходящего в Витебске круглого стола "Союзное государство - общая духовность и пространство возможностей".

Говоря о формировании единого культурного пространства Союзного государства, Мезенцев напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, неоднократно заявлявшего о том, что у народов Белоруссии и России "единое отечество - от Бреста до Владивостока".

"Единство позиций национальных лидеров - президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина - это для нас тот фундамент, на котором мы можем развивать десятки, сотни, возможно, тысячи связей между образовательными учреждениями, коллективами культуры, творческими центрами", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Участники круглого стола, проходящего в рамках Дней Союзного государства на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", обсуждают культурное и гуманитарное сотрудничество, развитие образовательного пространства и популяризацию историко-культурного наследия России и Белоруссии, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.