14 июля, 13:48

Президент Молдавии подписала указы об отставке трех министров

Речь идет об отставке глав МВД, министерств инфраструктуры и образования

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указы об отставке главы МВД, министров инфраструктуры и образования.

"Утверждаются заявления об отставке, которые подали министр внутренних дел Анна Ревенко, министр образования Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижа", - говорится в сообщении на сайте администрации главы государства.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан объявил, что в отставку подали три министра, и 17 июля он представит Санду список кандидатов на освободившиеся посты. Топалэ и Ревенко входили в состав прежнего правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое было сформировано в августе 2021 года и подало в отставку в феврале 2023 года на фоне массовых антиправительственных протестов. Дабижа стала министром в новом кабинете, который сформировал Речан.

12 июля премьер сообщил, что сегодня пройдет заседание правительства по поводу стрельбы в аэропорту Кишинева, произошедшей 30 июня. Комментируя призывы оппозиционных партий и представителей общественности отправить в отставку глав МВД, Пограничной полиции Молдавии и других силовых структур, Речан подчеркнул, что "правительство подготовит отчет о событиях в аэропорту, после чего примет решения, в том числе и кадровые". 

Теги:
МолдавияСанду, МайяРечан, Дорин
© Информационное агентство ТАСС
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