14 июля, 13:56

Глава Airbus Defence and Space усомнился в перспективах общеевропейской обороны

По словам Михаэля Шёлльхорна, ЕС не может наращивать уровень выпуска военной продукции до требуемых масштабов, поскольку средства для финансирования оборонной промышленности "распыляются на слишком большое количество систем"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Разговоры лидеров стран Евросоюза о намерении развивать общеевропейскую оборону не следует воспринимать всерьез, поскольку страны сообщества реализуют полномочия в этой сфере в пользу национальных концернов, и требуемых масштабов выпуска военной продукции не достигается. Такое мнение выразил генеральный директор военно-технического подразделения европейского авиастроительного консорциума Airbus Defence and Space Михаэль Шёлльхорн в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в пятницу.

"Разговоры политиков и амбициозные планы в направлении [развития общей] европейской обороны не реализуются <...>, это пустословие", - приводит издание его слова. Страны ЕС все еще "определяют приоритеты оборонных закупок на национальном уровне, отдавая предпочтение национальным концернам". Это приводит к тому, что сообщество в целом не может наращивать уровень выпуска военной продукции до требуемых сегодня масштабов, поскольку средства для финансирования оборонной промышленности "распыляются на слишком большое количество систем". В то же время США "раскрутили маховик военной промышленности", сделав "ее [непосредственной] частью системы [национальной] обороны", отметил глава компании.

В ЕС в последние годы на высоком уровне периодически говорят о необходимости создания общеевропейской армии и выводу оборонной промышленности стран сообщества на наднациональный уровень. Лидер ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер заявил в марте о необходимости нарастить инвестиции в разработку общеевропейской системы ПРО и перейти на совместные закупки военной техники. Ранее в январе он призвал к переводу экономики ЕС на военные рельсы на фоне интенсификации поставок западными странами вооружений на Украину. О поддержке идеи создания общеевропейской армии неоднократно заявлял и президент Франции Эмманюэль Макрон. 

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