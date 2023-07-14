В Армении арестовали имущество бывшего президента страны Кочаряна

Согласно данным Генпрокуратуры республики, незаконными считаются и подлежат конфискации 20 единиц недвижимости в Ереване, два транспортных средства, доли в 18 армянских и иностранных компаниях, ценные бумаги и депозит на сумму $1,5 млн

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении принял решение наложить арест на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна и семи членов его семьи. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

"Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры обратилось в суд с ходатайством о конфискации. Суд, принял решение 13 июля, согласно которому применены предварительные обеспечительные меры в отношении имущества Кочаряна, его супруги, детей и их супругов", - говорится в сообщении.

Согласно данным Генпрокуратуры, незаконными считаются и подлежат конфискации 20 единиц недвижимости в Ереване, два транспортных средства, доли в 18 армянских и иностранных компаниях, ценные бумаги и депозит на сумму $1,5 млн. Также должны быть конфискованы около 22 млрд драмов (около $57 млн), которые представляют собой часть средств, имеющих незаконное происхождение.