14 июля, 13:55

В Армении арестовали имущество бывшего президента страны Кочаряна

Согласно данным Генпрокуратуры республики, незаконными считаются и подлежат конфискации 20 единиц недвижимости в Ереване, два транспортных средства, доли в 18 армянских и иностранных компаниях, ценные бумаги и депозит на сумму $1,5 млн

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении принял решение наложить арест на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна и семи членов его семьи. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

"Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры обратилось в суд с ходатайством о конфискации. Суд, принял решение 13 июля, согласно которому применены предварительные обеспечительные меры в отношении имущества Кочаряна, его супруги, детей и их супругов", - говорится в сообщении.

Согласно данным Генпрокуратуры, незаконными считаются и подлежат конфискации 20 единиц недвижимости в Ереване, два транспортных средства, доли в 18 армянских и иностранных компаниях, ценные бумаги и депозит на сумму $1,5 млн. Также должны быть конфискованы около 22 млрд драмов (около $57 млн), которые представляют собой часть средств, имеющих незаконное происхождение. 

Теги:
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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