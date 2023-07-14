Блинкен заявил о проведении с Ван И в Джакарте "откровенных и конструктивных" переговоров

Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Украине и взаимоотношения с Россией

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел "откровенные и конструктивные" переговоры с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

"Вчера <...> мы с директором Ван [И] провели откровенный и конструктивный разговор по ряду двусторонних региональных и глобальных вопросов", - заявил госсекретарь США, выступая в пятницу на пресс-конференции в Джакарте, где он находится с визитом. По его словам, обсуждались в том числе ситуация на Украине, взаимоотношения с РФ и ситуация в Тайваньском проливе. Прямая трансляция пресс-конференции ведется на сайте Госдепартамента.

"Несмотря на существующие очень явные разногласия по ряду вопросов, Соединенные Штаты также готовы работать с Пекином над проблемами, которые затрагивают людей в США, КНР и во всем мире", - отметил Блинкен, комментируя состоявшиеся переговоры.

В столице Индонезии Блинкен принимает участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатского саммита, а также в двусторонних переговорах.