Блинкен заявил, что США примут меры в ответ на кибератаки, приписываемые Китаю

По словам госсекретаря США, "любые действия против американских компаний и граждан вызывают глубокую обеспокоенность"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. США предпримут надлежащие действия в ответ на кибератаки на сети американского правительства, приписываемые КНР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в пятницу на пресс-конференции в Джакарте, где он находится с визитом. Прямая трансляция пресс-конференции шла на сайте Госдепартамента.

"Мы зафиксировали это происшествие в прошлом месяце и предприняли немедленные шаги, чтобы защитить наши сети, сообщили об инциденте. Я не могу обсуждать детали наших ответных действий, могу только сказать, что, самое главное, расследование инцидента продолжается. Говоря в общем, мы последовательно указывали Китаю и другим странам, что любые действия против властей США, против американских компаний и граждан вызывают у нас глубокую обеспокоенность и что мы предпримем в ответ надлежащие действия", - сказал он.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, в прошлом месяце правительство США выявило брешь в облачной защите Microsoft. По утверждению источников газеты из числа должностных лиц США, ею якобы воспользовались хакеры из Китая, взломав незасекреченные почтовые адреса. Точное количество пострадавших учетных записей неизвестно. Кибератакой, предположительно, был затронут Госдепартамент.