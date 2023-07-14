В Хельсинки заявили, что в финской политике нет места нацизму

Как отметил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, в правительстве страны нет представителей крайне-правых партий

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что финские политики не поддерживают нацистские убеждения, а в правительстве страны нет представителей крайне-правых партий.

"Мы не поддерживаем нацизм. В правительстве Финляндии нет крайне-правых партий", - сказал Орпо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Он подчеркнул, что новое правительство республики разделяет ценности западной либеральной демократии, а в стране ценят свободу слова и стремятся к равенству в обществе.

Комментарии Орпо прозвучали на фоне скандалов в финском правительстве, связанных с нацистскими и расистскими комментариями представителей правой партии "Истинные финны". Как сообщают финские СМИ, действующий министр финансов страны Риикка Пурра до своего назначения на пост написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Финляндии Юсси Халла-ахо о "турецких обезьянах". Бывший министр по экономическим делам Вильгельм Юннила ранее неоднократно был уличен в использовании нацистской риторики и участии в мероприятиях, организованных крайне правыми группировками, из-за чего покинул свой пост в июне, пробыв на должности министра всего 11 дней.