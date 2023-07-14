Кабмин Украины утвердил и.о. главы Нацполиции ее руководителем

Правительство страны ранее возложило временное исполнение обязанностей главы Национальной полиции на начальника главного управления полиции по Киеву Ивана Выговского

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило на посту руководителя национальной полиции Ивана Выговского, ранее временно исполнявшего обязанности главы Нацполиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Назначен Выговский Иван Михайлович главой Национальной полиции Украины", - написал он.

20 января правительство возложило временное исполнение обязанностей главы Национальной полиции на начальника главного управления полиции по Киеву Выговского. Предыдущий глава Нацполиции Игорь Клименко был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел после гибели за два дня до этого главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета под Киевом. 7 февраля Клименко был утвержден в должности министра.