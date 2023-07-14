Посол Польши заявил о паритете между Москвой и Варшавой по числу диппредставительств

Как отметил Кшиштоф Краевский, "у Польши есть посольство в Москве, у России - посольство в Варшаве"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия и Польша сохраняют паритет по числу дипломатических учреждений, заявил в пятницу Польскому агентству печати посол республики в Москве Кшиштоф Краевский.

"У нас сохраняется паритет, если говорить о числе учреждений. У Польши есть посольство в Москве, у России - посольство в Варшаве. У нас по три генконсульства", - сказал он. "Поэтому этот паритет сохраняется", - указал посол.

Касаясь позиции российской стороны о том, что решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске было принято в ответ на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости, в частности жилого здания и здания школы, Краевский выступил с утверждением, что эти действия Варшавы были правомерными.

В пятницу стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Как пояснили в правительстве, решение о закрытии агентства было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия правительства Польши. В частности, речь идет о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории и существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше. "Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши в России", - добавили в кабмине.

После этого шага МИД Польши выступил с заявлением, что республика оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.