СБ ООН продлил работу миссии всемирной организации в Гаити

За резолюцию проголосовали 15 членов совета, в том числе Россия

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно проголосовал за продление работы миссии всемирной организации в Гаити, но не стал поднимать вопросы о санкциях и вооруженной миссии. Об этом сообщает в пятницу корреспондент ТАСС.

За резолюцию проголосовали 15 членов СБ ООН, в том числе Россия. Резолюция продлевает работу офиса ООН в Гаити без изменений еще на год. Таким образом, члены совета на текущий момент решили не касаться вопроса о возможности создания многонациональной миссии для обеспечения безопасности в стране, к чему ранее призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

СБ ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения. 6 июля Гутерриш по итогам визита в Гаити призвал к созданию миссии по обеспечению безопасности, которая не будет связана с ООН.