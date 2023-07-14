Министр семьи Румынии ушла в отставку из-за скандала вокруг домов престарелых

По словам премьер-министра Марчела Чолаку, Габриэла Фиря в качестве министра "не имеет никакой прямой связи с этим случаем"

БУХАРЕСТ, 14 июля. /ТАСС/. Министр семьи, молодежи и равных возможностей Румынии Габриэла Фиря подала в пятницу в отставку в результате скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты факты бесчеловечного обращения с пожилыми пациентами. Об этом сообщил премьер-министр Марчел Чолаку.

"Для меня вполне ясно, что Габриэла Фиря в качестве министра не имеет никакой прямой связи с этим случаем, - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Несмотря на это, на нее было оказано огромное давление в последние дни из-за ряда сотрудников, причастность которых к этому делу была доказана. В результате до прояснения всех аспектов, связанных с этим делом, госпожа Фиря решила сложить полномочия министра семьи".

Премьер заявил также, что "вещи не должны останавливаться здесь", подчеркнув, что "мэры, председатели уездных советов, директора местных госучреждений или начальники полиции, которые имели отношение к "приютам ужасов", должны взять на себя ответственность полностью". "Все должны сделать шаг назад", - подчеркнул он.

Премьер направил в президентскую администрацию предложение назначить министра науки, инноваций и цифрового развития Богдана Ивана врио министра семьи, молодежи и равных возможностей.

Ранее по этой же причине в Румынии ушел в отставку министр труда Мариус Будэй.

В результате начавшихся в румынских детских домах, домах для престарелых и инвалидов проверок было закрыто 21 учреждение, большей частью в Бухаресте, и работа других 27 была приостановлена до устранения обнаруженных недостатков. Наложены штрафы на общую сумму примерно в 10 млн леев (€2 млн). До сих пор проверки были проведены более чем в 2 тыс. таких домов. Всего в Румынии выдано 5,2 тыс. разрешений на работу государственных и частных детских домов, домов для престарелых и инвалидов.