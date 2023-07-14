Мезенцев заявил, что Украина поддалась на заведомо невыполнимые посулы Запада

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что они стали "алгоритмом сопротивления славянскому братству и единой истории и замены союзничества с ближайшими соседями"

ВИТЕБСК, 14 июля. /ТАСС/. Украина, поддавшись на заведомо невыполнимые посулы Запада, предала славянское братство и единую историю. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на круглом столе, состоявшемся в рамках Дней Союзного государства на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Мы действительно переживаем по поводу того, что на "Славянском базаре" нет одной из наших сестер. Переживаем за то, что сестра поддалась на такие дешевые смешные посулы, которые в большинстве совсем были очевидно неисполнимыми, но для многих политиков братской страны стали алгоритмом сопротивления славянскому братству и единой истории и замены союзничества с ближайшими соседями - как минимум соседями - в пользу абстрактных моделей равенства в диалоге с Западом, которого не может быть по определению во всяком случае на ближайшие 10 лет", - сказал Мезенцев.

Участники круглого стола "Союзное государство - общая духовность и пространство возможностей" обсудили культурное и гуманитарное сотрудничество, развитие образовательного пространства и популяризацию историко-культурного наследия России и Белоруссии, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 13 июля на торжественной церемонии открытия "Славянского базара", отметил, что в настоящее время "славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность". При этом он пожелал, чтобы на фестивале всегда звучали "лучшие мелодии и голоса не только белорусских мастеров искусств, но и близких России, Украины, соседних славянских народов, да и многих других народов".