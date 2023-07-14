Алиев прибыл в Брюссель для встречи с Пашиняном и Мишелем

Трехсторонняя встреча ожидается 15 июля

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в пятницу в бельгийскую столицу, где запланированы его встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"14 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что азербайджанский лидер уже проводит встречу с Мишелем.

Трехсторонняя встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна ожидается в субботу.

Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась 14 мая в Брюсселе.