Блинкен заявил, что Украина должна сама определить точку окончания конфликта

Госсекретарь США также отметил, что Соединенные Штаты якобы "до сих пор не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова заняться значительной дипломатией и положить конце войне"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Решение о том, когда и на каких условиях будет закончен конфликт на Украине, должны принимать в Киеве. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в пятницу на пресс-конференции в Джакарте, где он находится с визитом. Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте Госдепартамента США.

"Вопрос теперь в том, где именно и когда это [конфликт на Украине] закончится. По большому счету, эти решения должны приниматься Украиной, потому что речь идет о ее будущем, о ее народе, о ее земле, о ее свободе", - утверждал Блинкен. При этом он отметил, что США "решительно поддержат любую страну, которая сможет найти способ двигаться дальше к выверенному и долгосрочному решению [украинского конфликта], которое соответствует Уставу ООН, территориальной целостности, независимости и суверенитету [Украины]".

Блинкен также утверждал, что США якобы "до сих пор не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова заняться значительной дипломатией и положить конце войне". При этом госсекретарь заявил, что глава МИД России Сергей Лавров, тоже находящийся в Джакарте для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатского саммита, не сигнализировал ни о каких сдвигах в подходах Москвы к украинскому кризису. "И, опять-таки, я не услышал от министра иностранных дел Лаврова ничего, что наводило бы на мысль о какой-то смене направления, когда дело касается действий России на Украине", - сказал шеф американской дипломатии.

Первые после начала СВО переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.