14 июля, 15:53

Пашинян отправился в Брюссель на переговоры с Алиевым

Встреча в трехстороннем формате с председателем ЕС Шарлем Мишелем пройдет 15 июля

ЕРЕВАН, 14 июля. /Корр. ТАСС /. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Брюссель, где 15 июля пройдет его встреча в трехстороннем формате с председателем ЕС Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Сегодня вечером премьер-министр Никол Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом. 15 июля состоится его встреча с председателем ЕС Шарлем Мишелем, после чего запланирована трехсторонняя встреча при участии премьер-министра Армении, председателя ЕС и президента Азербайджана", - говорится в сообщении.

Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась 14 мая в Брюсселе. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, ШарльПашинян, Никол Воваевич
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