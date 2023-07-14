Вице-председатель партии "Шор" требует привлечь к ответственности прокуроров за ее арест

По словам Марины Таубер, "Генпрокуратура не закроет на это глаза, как прежде"

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Вице-председатель запрещенной Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер потребовала привлечь к уголовной ответственности прокуроров, которые арестовали ее 1 мая.

"Я подала жалобу в Генпрокуратуру на антикоррупционного прокурора Геннадия Епуре и офицера Национального антикоррупционного центра Олега Крышмару. Потребовала привлечь к уголовной ответственности этих "оборотней в погонах" за мое незаконное задержание и издевательства. Надеюсь, Генпрокуратура не закроет на это глаза, как прежде", - написала Таубер в пятницу в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Таубер задержали в аэропорту Кишинева, откуда, по ее словам, она хотела вылететь на лечение в Израиль. Прокуроры обвинили ее в нарушении наложенной судом подписки о невыезде. Со своей стороны Таубер заявила, что направила соответствующее уведомление об отъезде надзорным органам заранее.

В июне Антикоррупционная прокуратура Молдавии передала в суд дело Таубер, обвиняемой в получении незаконного финансирования, фальсификации финансовых отчетов партии и избирательной кампании. Если вина депутата будет доказана в суде, ей грозит до семи лет тюрьмы. Таубер и другие обвиняемые по этому делу отрицают свою вину.

Конституционный суд Молдавии 19 июня принял решение поддержать запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". В нем Минюсту предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты партии "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, и они будут действовать как независимые.

В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны".