Президент Нигерии ввел чрезвычайное положение из-за ситуации в продовольственной сфере

Одновременно Бола Тинубу обнародовал комплексный план по обеспечению продовольственной безопасности страны и борьбе с инфляцией на рынке продовольствия

ПРЕТОРИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Чрезвычайное положение введено в Нигерии из-за непростой ситуации в стране в продовольственной сфере. Об этом объявил президент республики Бола Тинубу.

"В Нигерии с 13 июля введено чрезвычайное положение", - отметил глава государства в Twitter. Одновременно он обнародовал комплексный план по обеспечению продовольственной безопасности страны и борьбе с инфляцией на рынке продовольствия. "Эти шаги призваны обеспечить продовольственную безопасность всем гражданам Нигерии, - отметил Тинубу. - Предлагаемые инициативы помогут решить проблему роста цен на продукты питания, улучшить ситуацию в национальном сельском хозяйстве".

Комплексный план предусматривает немедленное выделение удобрений фермерам и зерна населению, создание национального совета по ресурсам для наблюдения за ценами и управления стратегическими продовольственными запасами, ввод в оборот 500 тыс. га аграрных земель. Предусматриваются также меры по финансовой поддержке фермеров, улучшению сельскохозяйственной инфраструктуры, созданию в аграрном и животноводческом секторах новых рабочих мест.

Для финансирования подъема сельского хозяйства Нигерии будут использованы средства, достигающие $10 млрд в год, которые высвобождаются в бюджете страны по причине отмены государственных субсидий населению на топливо.

На текущий день в Нигерии, по данным ООН, 25 млн человек, или почти 10% населения страны, находятся в зоне риска с точки зрения продовольственной безопасности.