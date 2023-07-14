США, Южная Корея и Япония заявили, что ответят на шаги КНДР наращиванием совместных учений

Согласно заявлению глав внешнеполитических ведомств трех государств, "Соединенные Штаты подтвердили, что их приверженность обороне Республики Корея и Японии является непоколебимой"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония намерены ответить на ракетные пуски и разработку ядерного оружия в КНДР наращиванием совместных военных учений. Об этом говорится в обнародованном в пятницу совместном письменном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех государств.

"Соединенные Штаты подтвердили, что их приверженность обороне Республики Корея и Японии является непоколебимой и опирается на весь спектр сил и средств, включая ядерные. Кроме того, три страны укрепят сотрудничество в сфере безопасности, чтобы эффективно противостоять ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР, в том числе посредством обмена данными о ракетных пусках КНДР в режиме реального времени, а также проведения учений по противоракетной обороне, противолодочных учений и учений по перехвату на море", - говорится в документе. Его текст распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Продолжение разработки КНДР ядерных и ракетных средств лишь укрепит решимость трех стран и мирового сообщества добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова", - утверждается в заявлении.

Стороны также решительно осудили состоявшийся в КНДР в среду ракетный пуск, охарактеризовав его как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, "серьезную угрозу миру и стабильности" на Корейском полуострове и за его пределами. Этот запуск угрожал "безопасности полетов гражданской авиации и судоходства в регионе", отмечают авторы заявления. Они также предупредили о намерении добиваться полного соблюдения режима санкций ООН в отношении Пхеньяна и блокирования источников его доходов, направляемых на разработку ядерной и ракетной программ.

Как отметил в свою очередь в распространенном заявлении МИД Республики Корея, министры трех стран, которые провели совместную встречу в Джакарте, решили продолжить усилия, направленные на "создание стратегической обстановки, при которой у Северной Кореи не будет другого выбора, кроме как денуклеаризации". В Джакарте проходят мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатского саммита, в которых принимают участие Блинкен, Хаяси и Пак Чин.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". 13 июля постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что испытания ракет - это реализация народной республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН.