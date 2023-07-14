Моди: Индия и Франция несут особую ответственность за мир в Индо-Тихоокеанском регионе

Они намерены подготовить дорожную карту сотрудничества на этом направлении, отметил премьер Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Индия и Франция несут особую ответственность за мир в Индо-Тихоокеанском регионе и намерены подготовить дорожную карту сотрудничества на этом направлении. Об этом заявил в пятницу премьер Индии Нарендра Моди, который находится с визитом в Париже, в совместном заявлении для прессы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Будучи резидентами Индо-Тихоокеанского региона, Индия и Франция несут особую ответственность за мир и стабильность в этом регионе. Мы работаем над дорожной картой сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы придать нашему сотрудничеству конструктивную форму", - сказал Моди, выступление которого транслировал МИД Индии на своей странице на YouTube.

Моди также отметил, что две страны ведут борьбу против терроризма во всех его формах и проявлениях. "Индия и Франция вместе ведут войну против терроризма. Мы считаем, что необходимо принять решительные меры, чтобы положить конец трансграничному терроризму", - добавил глава индийского правительства.

В пятницу Моди стал почетным гостем военного парада в честь Национального праздника Франции. В параде приняли участие индийские военные, представляющие все три рода национальных вооруженных сил, а также истребители индийских ВВС.