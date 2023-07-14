Израильские военные разогнали толпу ливанцев, собравшихся у пограничных заграждений

По информации портала Al Nashra, солдаты бросили шумовую гранату в съемочную группу телеканала NBN

БЕЙРУТ, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии открыли в пятницу предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать толпу активистов, собравшихся на ливанской стороне границе напротив еврейского поселения Метулла. Как сообщил новостной портал Al Nashra, солдаты бросили также шумовую гранату в съемочную группу местного телеканала NBN, которая готовила репортаж из пограничного района. В результате есть несколько пострадавших.

В четверг израильские военные, открыв огонь, пресекли провокацию сторонников шиитской партии "Хезболлах", запускавших в их сторону петарды. Инцидент произошел возле поселка Эль-Бустан, где 12 июля израильтяне ранили троих шиитов, пытавшихся разобрать проволочные заграждения.

Командование Временными силами ООН в Ливане призвало стороны к сдержанности и направило дополнительные патрули миротворцев на границу, где после конфликта 2006 года действует режим прекращения огня. Одновременно прибывшие на место ливанские военнослужащие блокировали проходы к пограничным заграждениям и не пропускают к ним активистов.

Напряженность на юге Ливана возросла после того, как сторонники "Хезболлах" установили в начале июля палатки вблизи селения Гаджар и ферм Шебаа, которые находятся под контролем израильских войск. В среду лидер шиитской партии шейх Хасан Насрулла потребовал "возвращения этих оккупированных участков под суверенитет Ливана".

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Абдалла Бу Хабиб заявил журналистам, что Ливан направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинил еврейское государство в произвольном изменении линии сухопутной границы в 13 точках.

Для улаживания разногласий между соседними государствами в Израиль прибыл американский посредник Эймос Хокстин (старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности). В октябре прошлого года Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло им путь к освоению нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне.