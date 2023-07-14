Макрон заявил, что Франция и Индия разрабатывают программу сотрудничества до середины века

Французский президент уточнил, что речь идет об углублении экономических, культурных и образовательных связей

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Франция и Индия разрабатывают дорожную карту, которая обозначит направления для развития сотрудничества между двумя странами до середины века. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместного заявления для прессы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который находится с визитом в Париже.

"Ключевые направления нашего сотрудничества, о которых мы говорили в ходе визита, будут положены в основу дорожной карты, которую мы планируем заключить на период до 2047 года, когда будет отмечаться 100-летие независимости Индии", - сказал Макрон. Его заявление транслировалось в Twitter Елисейского дворца.

Французский лидер уточнил, что речь идет об углублении экономических, культурных и образовательных связей. В частности он указал на планы по "увеличению до 30 тыс. французских студентов в Индии к 2030 году". Вместе с тем французские власти намерены идти по пути облегчения выдачи виз для талантливых представителей Индии, в том числе занимающихся инновациями.

"Мы намерены делиться с Нью-Дели нашим опытом в музейной сфере, чтобы по достоинству оценить исключительное наследие Индии во всем его многообразии, в том числе в религии", - отметил Макрон, добавив, что речь также идет о расширении сотрудничества в областях "музыки, танца и кинематографа".

Моди находится с визитом в Париже 13-14 июля. Днем в пятницу он принял участие в параде на Елисейских Полях в честь Национального праздника Франции. В этом году Индия и Франция отмечают 25-летие стратегического партнерства.