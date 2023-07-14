Спецназ Судана сообщил о "сотнях уничтоженных" в боях с армией

При этом армия страны назвала эти сведения ложными, сообщив об успехе проведенной в Бахари военной операции

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана объявили о многочисленных потерях в рядах вооруженных сил в боях, которые проходили в пятницу в городе Бахари, прилегающем на севере к Хартуму. Суданская армия назвала эти данные ложными, сообщив об успехе проведенной в Бахари военной операции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его информации, несколько часов назад армейские отряды начали масштабную операцию на севере Хартума, в боях применялись тяжелая артиллерия и авиация. Согласно заявлению представителя ВС Судана, "операция прошла успешно". Он признал, что "в боях в Бахари армия понесла потери", которые, однако, по его словам, "не повлияли на общий ход боевых действий". Армейский представитель назвал ложными сообщения спецназа о многочисленных жертвах среди военнослужащих.

Со своей стороны силы быстрого реагирования заявили об "отражении крупнейшей атаки суданской армии в восточных районах Бахари". Как утверждает представитель спецназа, в результате ответных действий "были уничтожены сотни человек", выступавших на стороне вооруженных сил, десятки взяты в плен. По информации некоторых источников, силы быстрого реагирования захватили в боях несколько десятков бронемашин, другой военной техники.

На протяжении почти трех месяцев с начала вооруженного противостояния в Судане стороны конфликта на постоянной основе объявляют о собственных победах и поражениях противника, предоставляя прямо противоположную информацию. За то же время спецназ и армия более десятка раз давали согласие на введение режима прекращения огня, но до настоящего времени ни одно из них в полном объеме выполнено не было. Каждый раз в провале очередного перемирия стороны суданского конфликта обвиняют друг друга.