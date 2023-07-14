Минюст Грузии обвинил врача из Польши в попытке незаконного вывоза анализа Саакашвили

По версии грузинского ведомства, врач пытался вынести из частной тбилисской клиники "Вивамед" образец анализа экс-президента страны

ТБИЛИСИ, 14 июля. /ТАСС/. Один из польских врачей, занимающихся исследованием состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пытался вынести из частной тбилисской клиники "Вивамед" образец анализа бывшего грузинского лидера, спрятав его в обуви. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.

"Со стороны одного из польских врачей был непонятный инцидент. В частности, образец [анализа], взятый у осужденного Михаила Саакашвили, польский врач завернул в бумагу и пытался его тайно вынести, спрятав его в обувь", - сказал Брегадзе.

В подтверждение тому Минюст опубликовал кадры, на которых запечатлен инцидент. Брегадзе обратился публично к Министерству иностранных дел Грузии и попросил, чтобы грузинское внешнеполитическое ведомство поинтересовалось позицией официальной Варшавы по этому инциденту.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду сообщил, что отправил врачей в Грузии для обследования Саакашвили. Врачи находились в клинике "Вивамед" в среду до позднего вечера и покинули ее, не предоставив комментариев.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.

Министр юстиции Грузии в ноябре прошлого года предложил семье Саакашвили пригласить в страну любого зарубежного врача, если они не доверяют грузинским специалистам. Мать Саакашвили Гиули Аласания заявляла ранее, что польские врачи готовы к отправке в Грузию, но им не дают в Тбилиси соответствующее разрешение. По словам Брегадзе, семья экс-президента поздно обратилась с соответствующим письмом.