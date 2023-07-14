Премьер Молдавии поручил усилить режим безопасности аэропорта после гибели двух офицеров

По словам пресс-секретаря правительства республики Даниэля Водэ, также поручено создать центр анализа и быстрого реагирования на территории объекта

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Премьер Молдавии Дорин Речан распорядился усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева, где 30 июня гражданин Таджикистана застрелил двух офицеров, отобрав у одного из них пистолет. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ по итогам состоявшегося в пятницу заседания, на котором был представлен отчет силовых структур о происшествии.

"Дорин Речан заслушал отчет ответственных за защиту Международного аэропорта Кишинева лиц. По итогам встречи премьер распорядился применить дополнительные меры по обеспечению безопасности", - написал Водэ в своем Telegram-канале. По его словам, поручено пересмотреть в течение 20 дней протоколы безопасности в аэропорту и на прилегающей территории, создать центр анализа и быстрого реагирования на территории объекта, откорректировать порядок активного патрулирования в прилегающем районе. Также запланирована серия учений по отработке различных ситуаций в контексте региональной безопасности. Речан также предложил оптимизировать каналы межведомственной связи в кризисных ситуациях.