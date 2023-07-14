В Финляндии считают, что НАТО и Киеву невыгодно называть четкие условия вступления Украины

По словам главы МИД страны Элины Валтонен, альянс должен понимать, что "Россия очень талантливо манипулирует такими темами"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Ни НАТО, ни Украине сейчас не будет выгодно называть четкие условия вступления страны в состав альянса. Об этом в комментарии газете The Times заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Называть конкретные требования [для вступления] не в интересах альянса и Украины. Мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует такими темами. Мы не можем давать России повод никогда не заканчивать войну", - утверждала министр. "Основной посыл ясен - мы будем рады Украине в качестве нового члена НАТО, а пока будем делать все возможное, чтобы помочь ей на всех уровнях в выполнении требований [к будущему членству организации]", - добавила она.

В пятницу в интервью Financial Times, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, Валтонен заявила, что даже если бы страны НАТО предоставили Украине более четкий план вступления в альянс, как рассчитывал Киев, то "это не было бы стопроцентной гарантией" того, что Украина скоро к нему присоединится. Валтонен напомнила, что задействование пятого пункта договора о НАТО, постулирующего принцип коллективной обороны, "всегда остается политическим решением: что отправлять, в каком объеме, на каких условиях оказывать помощь".

Украина не получила конкретных предложений по вступлению в НАТО по итогам саммита, проходившего в Литве 11-12 июля. Вместо этого, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом в итоговом заявлении саммита говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены".