14 июля, 17:47

ООН сообщила, что пока не располагает данными по продлению зерновой сделки

Срок действия сделки истекает 17 июля

ООН, 14 июля. /ТАСС/. ООН пока не располагает информацией о том, будет ли продлена зерновая сделка. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Если будет четкое объявление во время выходных, продлевается ли сделка или нет, возможно, тогда мы прокомментируем или, возможно, что-то скажет генеральный секретарь", - сказал он в ответ на вопрос, получила ли ООН уведомления от какой-либо из сторон относительно продления сделки.

Дюжаррик также добавил, что не может сообщить о каких-либо встречах или переговорах по судьбе сделки, но при этом отметил, что все заинтересованные стороны поддерживают постоянный контакт по этому вопросу.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. 

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