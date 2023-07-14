ООН сообщила, что пока не располагает данными по продлению зерновой сделки

Срок действия сделки истекает 17 июля

ООН, 14 июля. /ТАСС/. ООН пока не располагает информацией о том, будет ли продлена зерновая сделка. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Если будет четкое объявление во время выходных, продлевается ли сделка или нет, возможно, тогда мы прокомментируем или, возможно, что-то скажет генеральный секретарь", - сказал он в ответ на вопрос, получила ли ООН уведомления от какой-либо из сторон относительно продления сделки.

Дюжаррик также добавил, что не может сообщить о каких-либо встречах или переговорах по судьбе сделки, но при этом отметил, что все заинтересованные стороны поддерживают постоянный контакт по этому вопросу.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.