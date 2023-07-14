ООН надеется возобновить доставку помощи в Сирию через пункт "Баб-эль-Хава" за выходные

По словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, через этот пункт пропуска шло 85% гумпомощи

ООН, 14 июля. /ТАСС/. ООН надеется за выходные прояснить все детали, связанные с разрешением правительства Сирии использовать для доставки гуманитарной помощи пункт пропуска "Баб-эль-Хава". Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Через пункт пропуска "Баб-эль-Хава" шло 85% гуманитарной помощи. Там находится основная инфраструктура, - сказал он. - Мы также рады, что работают также два других пункта. Мы надеемся, что ситуацию получится прояснить за выходные".

Отвечая на вопрос о том, почему пункт пропуска не используется для доставки помощи в настоящее время, Дюжаррик вновь подчеркнул важность уточнения деталей. "ООН пока не использовала пункт пропуска "Баб-эль-Хава", - сказал он. - Мы консультируемся с различными партнерами, изучаем модальности, о которых шла речь в письме [постпреда Сирии]".

В четверг постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг объявил, что Дамаск разрешает использовать пункт пропуска "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи, однако занимающиеся этой работой ООН и подведомственные ей агентства должны координировать свои усилия с центральными властями страны.

Пункт пропуска "Баб-эль-Хава" функционировал в рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН, срок действия которого истек 11 июля. Совбез не смог принять резолюцию, продлевающую работу механизма.