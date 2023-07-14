Кличко связал обыски у его подчиненных с тем, что Зеленский опасается его как конкурента

По словам мэра Киева, глава офиса президента Украины Андрей Ермак проводит совещания с руководителями силовых структур, на которых дает им указания искать "криминал" в окружении Кличко, чтобы создать вокруг него негативный фон

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что обыски в администрации украинской столицы связаны с тем, что президент Украины Владимир Зеленский опасается его как возможного соперника на выборах главы государства.

"Вот ты начинаешь задавать такие вопросы, - обратился Кличко к журналистке в интервью украинскому изданию "Левый берег" в ответ на вопрос, будет ли он президентом Украины. - Владимир Александрович [Зеленский] начинает нервничать, а у меня потом начинаются обыски после таких вот вопросов по президентству".

По утверждению Кличко, глава офиса президента Украины Андрей Ермак проводит совещания с руководителями силовых структур, на которых дает им указания искать "криминал" в окружении мэра Киева, чтобы создать вокруг него негативный фон. Кличко добавил, что ему неизвестно, знает ли об этом Зеленский.

В июне украинский суд отправил под домашний арест директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА) Романа Ткачука, обвиняемого в халатности по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ. Суд также отправил под домашний арест директора жилищно-коммунального департамента КГГА Дмитрия Науменко, который был обвинен в растрате бюджетных средств при строительстве водопровода. В КГГА, главой которой является Кличко, были проведены обыски. Мэр Киева заявил, что расследования в отношении его подчиненных направлены против него и нацелены на его дискредитацию.

Напряженность между Зеленским и Кличко

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских бомбоубежищ. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, где была создана комиссия по проверке укрытий. Зеленский заявил, что столичные чиновники понесут ответственность за проблемы с бомбоубежищами, и пригрозил нокаутом, намекая на боксерское прошлое мэра Киева. Кличко связал давление на него с политическими интересами команды президента Зеленского. Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло 23 июня, заявил, что решено привлечь к ответственности виновных в непригодности 25% бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву, а все защитные сооружения необходимо привести в надлежащее состояние. 27 июня кабинет министров Украины решил объявить Кличко выговор. После этого украинское издание "Страна" со ссылкой на "высокопоставленный источник во власти" сообщило, что офис Зеленского решил отложить на время вопрос об увольнении Кличко с поста главы КГГА.