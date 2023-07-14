Минобороны Белоруссии и ЧВК "Вагнер" выработали дорожную карту передачи опыта

Как отметили в пресс-службе министерства, в ведомство "поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК"

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии и частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" выработали дорожную карту передачи опыта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"В министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК "Вагнер". Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", - говорится в сообщении.

В пятницу Минобороны Белоруссии сообщило о том, бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии в ходе занятий в районе города Осиповичи Могилевской области.