Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

По сведениям агентства РБК-Украина, его арестовали до 14 августа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины и изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По информации агентства РБК-Украина, суд арестовал митрополита до 14 августа.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила суд отправить митрополита канонической Украинской православной церкви под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его арестуют с вероятностью 99%.