Роберт Кеннеди - младший считает, что Байден готовится к войне с РФ, мобилизуя резервистов

По словам претендента на пост президента США, американский лидер решил мобилизовать 3 тыс. резервистов в дополнение к 100 тыс. военнослужащих

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готовится пожертвовать жизнями американцев в наземной войне с Россией, приняв решение мобилизовать 3 тыс. резервистов в дополнение к 100 тыс. американских военнослужащих, которые уже находятся в Европе. Такое мнение выразил на своей странице в Twitter претендент на пост президента США Роберт Кеннеди - младший.

"Президент Байден только что призвал 3 тыс. резервистов, чтобы усилить американский контингент в Европе в рамках операции Atlantic Resolve. Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией", - отметил он.

"Сотни тысяч молодых украинцев уже погибли из-за того, что внешнеполитические элиты США довели их страну до войны, чтобы воплотить собственные геополитические фантазии. А теперь вместо того, чтобы признать поражение, Байден готовится пожертвовать также американскими жизнями", - добавил Кеннеди.

Байден в пятницу подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может привлечь до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США.

При этом после повышения численности американского контингента в Европе примерно на 20 тыс. человек в феврале 2022 года общее число американских военнослужащих в странах ЕС составляет порядка 100 тыс.