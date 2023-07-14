Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что судья арестовала его под давлением

Митрополит Павел также выразил несогласие с решением суда

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел не согласен с решением суда о взятии его под стражу и заявил, что судья выносила данный вердикт под давлением.

"Я не согласен с этим решением. Судья сказала, что она под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Все принимаю как волю Божью. Такую сумму в 33 млн гривен разве что прокурор может за меня заплатить. Моей маме не должно быть стыдно, потому что меня судят за Христа, за церковь, за веру", - сказал он на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

Ранее Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и изменил меру пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). По информации агентства РБК-Украина, суд арестовал митрополита до 14 августа. Прокуратура просила суд отправить его под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его арестуют с вероятностью 99%.

В конце марта власти разорвали с канонической УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля СБУ предъявила наместнику лавры обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней, которая несколько раз продлевалась. 30 июня Соломенский районный суд Киева в очередной раз продлил эту меру пресечения на два месяца. Сам наместник лавры сообщал, что получал от правоохранителей предложение закрыть дела при условии, что он больше не будет выступать против раскольнической Православной церкви Украины и ее главы Епифания. 13 июля СБУ обвинила наместника в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ, а также ходатайствовала об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей.